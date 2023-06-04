Врач объяснила, как избежать анафилактического шока от укуса насекомого

Светлана Попова, врач-оториноларинголог, рассказала Лайфу, что нужно делать, чтобы укус насекомого не закончился анафилактическим шоком.

Насекомые жалят во время проведения садовых работ, на пикниках, во время прогулок на природе или при посещении особых мест, привлекающих их внимание (компостные ямы, помойки и т.д.). Аллергия на укус насекомого может вызвать сенсибилизацию организма — повышенную реакцию на введение аллергенов, попадающих в организм с ядом при ужаливании пчёл, ос, шмелей или со слюной при укусе комаров, мух и москитов. Аллергены также могут попадать в организм при вдыхании через слизистую и через глаза.

Оториноларинголог Светлана Попова. Фото предоставлено Лайфу

Врач объяснила, что наиболее опасны укусы ос и пчёл. Шмели жалят редко. Причём шмели и пчёлы жалят, только когда спровоцированы. Укус осы, особенно множественный, грозит серьёзной аллергической реакцией вплоть до анафилактического шока, который может случиться у 5% людей с выраженной местной реакцией на укус при повторном попадании в организм аллергенов, уточнила врач.

"Реакцию вызывает гиперчувствительность к яду, особенно у людей с аллергическими проявлениями и заболеваниями, склонных к гиперреакции кожи (диатезу), нарушению пищеварения, бронхиальной астме, хроническим заболеваниям (неврологическим или сердечно-сосудистым). А ещё повышенная чувствительность бывает у людей, принимающих различные препараты: для сердечно-сосудистой системы, против давления, судорог, нейролептики, антидепрессанты", — сообщила медик.

Анафилактический шок всегда сопровождается снижением температуры, понижением давления, высыпаниями, отёками, нарушением дыхания (бронхоспазм), сердечного ритма, отёком гортани, а также судорогами, болью в голове или груди, потерей сознания и др. Симптомы проявляются в течение 15 минут после укуса, уточнила оториноларинголог.

Попова рассказала правила поведения при укусе насекомого:

Сохранять спокойствие. Паника усилит проявления. При местной реакции приложить холодный компресс к укусу. Провести терапию противозудными, антигистаминными препаратами. Принять внутрь антигистаминные препараты при необходимости. При выраженной реакции — необходим приём кортикостероидов. В тяжёлых случаях нужно принять преднизолон. При анафилактическом шоке больному нужно срочно попасть в больницу.

Врач назвала превентивные меры, которые помогут избежать укусов насекомых: использовать на улице минимум духов, не носить яркую одежду, а ещё избегать мест и еды, которые привлекают насекомых. Дома стоит поставить на окна противомоскитные сетки, а при езде в машине не опускать стёкла. При склонности к ярким аллергическим реакциям лучше носить на руке браслет с письменными инструкциями на случай укуса. В личной аптечке рекомендуется хранить стандартные при укусах насекомых гомеопатические препараты — "Апис", "Кантарис", "Ледум".