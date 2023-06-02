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2 июня, 13:25

Аллергикам объяснили, как спастись от тополиного пуха

Иммунолог Браун: Из-за тополиного пуха может возникать множество аллергий

Тополиный пух переносит на себе большую концентрацию аллергенов других цветущих трав, но аллергия именно на него возникает чрезвычайно редко. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала аллерголог-иммунолог клиники "Инвитро-Урал" Анастасия Браун.

Специалист объяснила, что симптомы аллергической реакции, которая возникает при контакте с пухом, могут грозить лишь тем людям, у кого и так есть аллергия или же в начальной стадии реакция на цветение злаковых трав. Также на него остро реагируют люди с очень чувствительной слизистой.

"Признаки и симптомы аллергических реакций верхних дыхательных путей всегда одинаковы и стандарты... Это признаки ринита или ринито-конъюнктивита, когда вовлекаются не только слизистые носа и носоглотки, но и конъюнктивы: зуд глаз, ощущение сухости и песка в глазах, обильная заложенность носа или, наоборот, водянистость, чередующуюся с чиханием. В связи с насморком могут быть покраснения зоны вокруг мочек за счёт постоянного раздражения кожи", — рассказала специалист.

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При бронхиальной астме, отметила Браун, появляется удушье, кашель со свистящими хрипами или густой вязкой мокротой. Людям с повышенной чувствительностью врач посоветовала в период цветения часто проводить влажную уборку в помещении, проветривать его после дождя или вечером — только в случае отсутствия ветра, после возращения домой с улицы менять одежду и принимать душ, а также ставить на окна сетки. Кроме того, рекомендуется обзавестись солнцезащитными очками, а ещё собирать длинные волосы, купить в аптеке фильтры или спреи, создающие плёнку на слизистой. Помимо этого, можно приобрести для использования в спальнях специальные воздухоочистители, задерживающие пыль.

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Ранее дерматовенеролог Роман Иванов предупредил, что яд пчёл опасен для людей, предрасположенных к аллергии. Он состоит из токсинов, способных вызвать отравление, скачок давления и удушье, подчеркнул врач.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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