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30 мая, 15:54

Диетолог рассказал, кому придётся отказаться от черешни

Диетолог Гинзбург: Черешню не стоит есть при склонности к аллергии

Полезная и сладкая черешня может быть и опасной: в частности, ягода противопоказана при склонности к аллергии. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Черешню нельзя есть больным с язвой и гастритом в момент обострения, потому что она раздражает слизистую желудка. Вне обострения ягоду есть можно, но с осторожностью", — добавил он.

Кроме того, черешню можно есть только в небольших количествах при ожирении и сахарном диабете, подчеркнул специалист.

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Ранее диетолог Антон Брыкин заявил о целебных свойствах листьев черешни. По его словам, в ягодах содержится много витамина C.

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Никита Осипов
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