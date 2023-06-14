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14 июня, 15:32

Терапевт рассказал, в каких регионах России обитают комары – переносчики инфекций

Врач Кондрахин: Комары в средней полосе России не переносят никаких заболеваний

Комары в средней полосе России не являются переносчиками заболеваний, но опасные вирусы могут привезти отдыхающие. Об этом в беседе с газетой "Вечерняя Москва" рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

По словам врача, насекомые, обитающие в Крыму, Грузии, Абхазии и Южной Африке, могут быть переносчиками большого количества инфекций.

"Самым частым заболеванием, которое переносит комар, является малярия. В Московской области таких случаев не было зафиксировано. В Москве это всё привозное", — пояснил терапевт.

В других странах, отметил специалист, комары переносят вирус Зика, лихорадку Западного Нила, жёлтую лихорадку и лихорадку денге. Эти инфекции характерны для регионов с жарким климатом.

"Комар встаёт на крыло, когда температура воздуха поднимается выше 20 градусов тепла. К счастью для москвичей, нам нечего опасаться", — добавил Кондрахин.

Хотя в Северо-Западном федеральном округе России сейчас зафиксированы случаи заражения малярией, напомнил врач. А лихорадка Западного Нила встречается в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Башкирии зафиксировали первый в этом году случай лихорадки денге

В Башкирии зафиксировали первый в этом году случай лихорадки денге

Ранее эпидемиолог Кудухова рассказала, как защититься от малярии во время отпуска в жарких странах. Чаще всего этой болезнью можно заразиться в Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме, Конго, Индии, Бразилии и Южной Африке.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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