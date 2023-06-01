Врач рассказала, как защититься от малярии во время отпуска в жарких странах

Чтобы избежать заражения малярией во время отпуска в жарких странах, нужно обезопасить себя от укусов насекомых. Советами на этот счёт поделилась эпидемиолог Диана Кудухова.

Как отметила врач в беседе с "Вечерней Москвой", чаще всего этой болезнью можно заразиться в Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме, Конго, Индии, Бразилии и Южной Африке. Медик советует перед поездкой уточнить, нет ли там вспышек инфицирования. Примерно за месяц можно обратиться к врачу, который назначит медикаменты для профилактики.

Во время отпуска в помещении лучше использовать москитные сетки. Ими надо закрывать не только окна, но также дверные проёмы и кровать. Сетки также дополнительно можно пропитать репеллентами против насекомых. На улицу лучше не выходить рано утром и вечером.

"Надевать надо светлую одежду, чтобы она была обязательно с длинными рукавами. Штаны тоже должны быть длинными. Нужно максимально укрыть свою кожу и носить головные уборы. Это поможет избежать укусов, — сказала Кудухова.

Если укуса комара не удалось избежать, то заниматься самолечением нельзя, указала она. Лучше срочно обратиться к врачу.