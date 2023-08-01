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1 августа, 17:09

Жители Подмосковья подняли панику из-за нашествия "скорпионов-мутантов"

Около 20 жителей Подмосковья обратились к врачам с укусами неизвестных насекомых

Неизвестные насекомые, похожие на скорпионов, атаковали жителей Ленинского городского округа в Московской области, около 20 человек уже обратились за помощью после укусов. Об этом рассказали в пресс-службе Видновской районной клинической больницы.

"Какое именно насекомое кусает жителей, определить сложно. По словам пострадавших, существо очень напоминает скорпиона, но светлого цвета и гораздо меньше по размерам", — уточняется в заявлении.

Пострадавшие жаловались на боль, зуд и сильный отёк после укуса "скорпионов-мутантов". Как подчеркнули медики, в таких случаях очень важно сразу же обратиться за помощью, а не ждать ухудшения состояния. До осмотра врача следует обработать поражённое место антисептиком, наложить бинт или сделать холодный компресс. Из таблеток можно принять антигистаминный препарат.

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Ранее Лайф объяснил, почему нельзя чесать место комариного укуса. Так можно разнести яд, который мог попасть на кожу. В случае с комаром это может быть какая-либо инфекция.

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Татьяна Миссуми
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