Жители Подмосковья подняли панику из-за нашествия "скорпионов-мутантов"
Около 20 жителей Подмосковья обратились к врачам с укусами неизвестных насекомых
Неизвестные насекомые, похожие на скорпионов, атаковали жителей Ленинского городского округа в Московской области, около 20 человек уже обратились за помощью после укусов. Об этом рассказали в пресс-службе Видновской районной клинической больницы.
"Какое именно насекомое кусает жителей, определить сложно. По словам пострадавших, существо очень напоминает скорпиона, но светлого цвета и гораздо меньше по размерам", — уточняется в заявлении.
Пострадавшие жаловались на боль, зуд и сильный отёк после укуса "скорпионов-мутантов". Как подчеркнули медики, в таких случаях очень важно сразу же обратиться за помощью, а не ждать ухудшения состояния. До осмотра врача следует обработать поражённое место антисептиком, наложить бинт или сделать холодный компресс. Из таблеток можно принять антигистаминный препарат.
Ранее Лайф объяснил, почему нельзя чесать место комариного укуса. Так можно разнести яд, который мог попасть на кожу. В случае с комаром это может быть какая-либо инфекция.
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