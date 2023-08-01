Как распознать, что черви свили гнездо в вашем теле после укуса комара: 5 тревожных признаков
Врачи назвали движение под кожей после укуса комара симптомом заражения глистами
Как бы жутко это ни звучало, но правда такова: после комариного укуса в организме может завестись червь. И не один. Так происходит из-за паразитарного дирофиляриоза (лат. diro filum — злая нить), пять случаев заболевания которым было зафиксировано за первую половину 2023 года в Нижегородской области.
В Роспотребнадзоре говорят, что в основном дирофиляриозу подвержены собаки, кошки и другие животные, которые являются в природе естественными носителями червей-дирофилярий. Риск случайного заражения человека значительно меньше, но, к сожалению, не исключён. Переносчиками дирофилярий являются комары, которые кусают животных и заражают человека.
Опрошенные РИА "ФедералПресс" врачи рассказали о первых симптомах присутствия в теле червя. Беспокоиться нужно начинать, если появились слабость, боль и движение в месте укуса комара. Спустя несколько дней ужаленный участок покрывается уплотнением, которое может зудеть и через некоторое время само исчезает. Заражение паразитами может состоять из чередующихся фаз затихания и обострения, что осложняет постановку диагноза.
Паразиты могут "высадиться" почти где угодно на человеческом теле, хотя чаще всего они стремятся устроиться под кожей или в слизистых оболочках. В редких случаях их находят в лёгких, плевре или даже в сердце. В июле в Нижегородской детской больнице рассказали о том, что одному из пациентов 15-сантиметрового круглого червя пришлось извлекать из мошонки. Операция прошла успешно и без последствий.
При таких недугах очень критично срочно показаться врачу. Если не удалить червя вовремя, то он может вызвать процесс гнойного воспаления на участке своего обитания. А лечатся подобные паразитарные заболевания исключительно хирургическим путём. Лучше до такого не доводить, в этом поможет соблюдение правил профилактики, самое простое из которых — не контактировать с комарами. Тут пригодится защитная одежда, репелленты и москитные сетки для окон. А ещё нужно обязательно проверять домашних питомцев на наличие глистов и, если они нашлись, отвозить их к ветеринару.
В апреле Лайф рассказывал, как хирурги удаляли гельминтов из мозга 10-летнего мальчика. Операция продлилась два часа, после чего двое суток он нахоился в реанимации. Во время хирургического вмешательства было извлечено 10–15 ленточных червей.
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