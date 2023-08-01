Как распознать, что черви свили гнездо в вашем теле после укуса комара: 5 тревожных признаков

Как бы жутко это ни звучало, но правда такова: после комариного укуса в организме может завестись червь. И не один. Так происходит из-за паразитарного дирофиляриоза (лат. diro filum — злая нить), пять случаев заболевания которым было зафиксировано за первую половину 2023 года в Нижегородской области.

В Роспотребнадзоре говорят, что в основном дирофиляриозу подвержены собаки, кошки и другие животные, которые являются в природе естественными носителями червей-дирофилярий. Риск случайного заражения человека значительно меньше, но, к сожалению, не исключён. Переносчиками дирофилярий являются комары, которые кусают животных и заражают человека.

При таких недугах очень критично срочно показаться врачу. Если не удалить червя вовремя, то он может вызвать процесс гнойного воспаления на участке своего обитания. А лечатся подобные паразитарные заболевания исключительно хирургическим путём. Лучше до такого не доводить, в этом поможет соблюдение правил профилактики, самое простое из которых — не контактировать с комарами. Тут пригодится защитная одежда, репелленты и москитные сетки для окон. А ещё нужно обязательно проверять домашних питомцев на наличие глистов и, если они нашлись, отвозить их к ветеринару.