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17 апреля, 19:40

Казахстанские хирурги извлекли из мозга мальчика поселившихся там глистов

В Шымкенте врачи извлекли из мозга 10-летнего мальчика более десяти гельминтов

В казахстанском Шымкенте врачи извлекли из мозга десятилетнего мальчика более десяти гельминтов. По словам врача-нейрохирурга городской клинической детской больницы Самата Кокшикбаева, ребёнок поступил к ним с жалобами на головную боль и уже на МРТ удалось выявить страшную причину.

"В апреле 10-летний мальчик поступил в городскую детскую клиническую больницу. В плановом порядке ребёнку сделали операцию и удалили червеобразную кисту эхинококк. Диагноз выявили с помощью МРТ. У ребёнка была головная боль", — рассказал изданию Otyrar.kz.

Процесс извлечения из головы 10-летнего мальчика гельминтов. Фото © Otyrar.kz

Процесс извлечения из головы 10-летнего мальчика гельминтов. Фото © Otyrar.kz

Операция продлилась два часа, после чего последовали двое суток в реанимации. Через неделю мальчика выписали, однако он до сих пор находится на контроле у врачей. Всего из мозга извлекли 10–15 ленточных червей, а сама киста оказалась внушительных размеров — пятнадцать сантиметров в длину и десять сантиметров в ширину.

Эхинококкоз является достаточно редким заболеванием, тем более у детей. Мозг при этом недуге поражается гельминтами видов Echinococcus multilocularis и Echinococcus granulosus. Заразиться можно через грязные руки или животных, а без своевременного лечения поражённому грозит летальный исход.

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Ранее Лайф рассказывал, как в конце прошлого года россиянке удалили гельминта из щеки. Он попал туда после укуса комара. Врачи удалили непрошеного гостя, который успел вырасти до 12 сантиметров.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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