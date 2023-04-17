Казахстанские хирурги извлекли из мозга мальчика поселившихся там глистов

В казахстанском Шымкенте врачи извлекли из мозга десятилетнего мальчика более десяти гельминтов. По словам врача-нейрохирурга городской клинической детской больницы Самата Кокшикбаева, ребёнок поступил к ним с жалобами на головную боль и уже на МРТ удалось выявить страшную причину.

"В апреле 10-летний мальчик поступил в городскую детскую клиническую больницу. В плановом порядке ребёнку сделали операцию и удалили червеобразную кисту эхинококк. Диагноз выявили с помощью МРТ. У ребёнка была головная боль", — рассказал изданию Otyrar.kz.

Процесс извлечения из головы 10-летнего мальчика гельминтов. Фото © Otyrar.kz

Операция продлилась два часа, после чего последовали двое суток в реанимации. Через неделю мальчика выписали, однако он до сих пор находится на контроле у врачей. Всего из мозга извлекли 10–15 ленточных червей, а сама киста оказалась внушительных размеров — пятнадцать сантиметров в длину и десять сантиметров в ширину.

Эхинококкоз является достаточно редким заболеванием, тем более у детей. Мозг при этом недуге поражается гельминтами видов Echinococcus multilocularis и Echinococcus granulosus. Заразиться можно через грязные руки или животных, а без своевременного лечения поражённому грозит летальный исход.