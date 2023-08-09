Ребёнок позволил чёрной вдове укусить себя, чтобы превратиться в Человека-паука
Oddity Central: 8-летний боливиец дал укусить себя пауку, чтобы стать супергероем
Восьмилетний мальчик из города Оруро (Боливия) был госпитализирован после того, как позволил ядовитому пауку укусить себя в надежде превратиться в любимого супергероя — Человека-паука. По данным Oddity Central, роковая встреча с насекомым произошла, когда ребёнок играл возле реки недалеко от дома.
Перевернув крупный камень, он обнаружил под ним "чёрную вдову", и тут же в его голове созрел абсурдный план. Как только мальчик схватил паука и посадил на тыльную сторону руки, насекомое тут же его укусило.
Когда ребёнок вернулся домой, укушенная рука разболелась, затем у него начались судороги, но новоявленный "супергерой" ничего не говорил взрослым — думал, это симптомы "превращения". Он три часа мучился молча и лишь затем признался матери, что случилось.
Родители отвезли юного экспериментатора в расположенный в соседнем городе медицинский центр, откуда его перенаправили в больницу Оруро. Педиатры связались со специалистами, чтобы установить вид паука, который укусил мальчика. Убедившись, что речь идёт о "чёрной вдове", врачи ввели ребёнку необходимое противоядие. Спустя полчаса состояние мальчика стабилизировалось, его жизнь вне опасности.
"Чёрная вдова" относится к роду Latrodectus, в который входят одни из самых ядовитых пауков в мире — их укус смертельно опасен даже для человека. Яд "чёрной вдовы" в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.
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