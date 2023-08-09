Ясновидящая назвала причины явления призраков

Встречи с призраками не всегда носят мистический характер и могут быть связаны с целым рядом вполне "земных" факторов, рассказала экстрасенс Инна Мишина. По её словам, причина вполне способна крыться, например, в смешении реальных событий, а также эмоциональных переживаний и психологических состояний, что приводит к галлюцинациям или иллюзиям.

"Люди часто видят призраков в стрессовых ситуациях, при болезнях или на фоне сильных эмоций", — поделилась она с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Однако встречи с призраками могут быть связаны с культурными и мистическими верованиями людей. По словам ясновидящей, в разных религиях привидения являются душами умерших, оставшимися из-за наличия каких-либо нерешённых проблем, дел или сильной привязанности к кому-либо. Экстрасенс уверена, что призраки также могут оказаться предостережением к чему-либо или доставщиками посланий.