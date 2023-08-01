"Маньяков будет тянуть": Эзотерик рассказала об опасном эффекте суперлуния, которое начнётся уже сегодня

Выпавшее на 1 августа суперлуние может оказать серьёзное влияние на людей с психическими отклонениями. Такое предостережение озвучила эзотерик Марианна Абравитова.

По словам специалиста, периоды приближения естественного спутника к Земле неспроста совпадают с активизацией маньяков. Так называемая "голубая Луна" обостряет заболевания социально-опасных личностей, которые представляют нешуточную угрозу для окружающих, рассказала Абравитова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

"Сейчас разные болезненные состояния будут проявляться. Маньяков будет тянуть на совершение преступлений", — уверена эзотерик.

В завершение она призвала отказаться от посещения сомнительных мест во время предстоящего суперлуния. Перенос ночных прогулок позволит избежать лишних неприятностей, считает Абравитова.