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1 августа, 12:32

"Маньяков будет тянуть": Эзотерик рассказала об опасном эффекте суперлуния, которое начнётся уже сегодня

Эзотерик Абравитова рассказала, как суперлуние активизирует маньяков

Выпавшее на 1 августа суперлуние может оказать серьёзное влияние на людей с психическими отклонениями. Такое предостережение озвучила эзотерик Марианна Абравитова.

По словам специалиста, периоды приближения естественного спутника к Земле неспроста совпадают с активизацией маньяков. Так называемая "голубая Луна" обостряет заболевания социально-опасных личностей, которые представляют нешуточную угрозу для окружающих, рассказала Абравитова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

"Сейчас разные болезненные состояния будут проявляться. Маньяков будет тянуть на совершение преступлений", — уверена эзотерик.

В завершение она призвала отказаться от посещения сомнительных мест во время предстоящего суперлуния. Перенос ночных прогулок позволит избежать лишних неприятностей, считает Абравитова.

В Московском планетарии объяснили, что за суперлуние будет в ночь на 1 августа

В Московском планетарии объяснили, что за суперлуние будет в ночь на 1 августа

Ранее Лайф рассказывал о мистических особенностях суперлуния в 2023 году. Осетровое, или урожайное, фруктовое, полнолуние вот-вот случится: уже 1 августа в 21:31 по московскому времени. На небе практически круглый спутник Земли можно было видеть и накануне, но всё же на 100% полным светило станет только сегодня.

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LIFE / Андрей Тишин

Александра Вишнякова
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