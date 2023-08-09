10 имён женщин, кто решает все свои проблемы, удачно выходя замуж
Можно сказать, что у представительниц прекрасного пола нюх на богатых, красивых и верных мужчин. А уж влюбить в себя и затащить под венец для дамочек с этими именами не проблема.
Пока одни несчастные барышни сидят у разбитого корыта, другие с лёгкостью прыгают из одних счастливых отношений в другие или даже под венец. Ясновидящие подсказывают: женщины с этими именами чаще всего удачно выходят замуж. Вот десять счастливиц — а вам повезло оказаться в их списке?
Женщина по имени Любовь
Женщины с какими именами рискуют удачно выйти замуж и стать самыми счастливыми? Фото © Shutterstock
Эзотерики не раз подмечали свойства имени, которое буквально говорит само за себя. Девушка, кого назвали Любовь, с раннего возраста готова к счастливому замужеству. И энергетика имени помогает ей построить семейное счастье.
Имя Ева
Красивое женское имя обладает парной энергетикой, напоминая о том, что каждой Еве нужен свой Адам. Называя девочку именем, которое с древнееврейского означает "дающая жизнь", родители словно программируют её на успех в семейной жизни.
Роза
Какие женщины становятся любящими и счастливыми жёнами: 10 имён девушек. Фото © Shutterstock
Кто, как не женщина Роза, может источать ещё больше женственности и обаяния? Девушки, кого так назвали, редко бывают одинокими, потому что их имя переводится как "красивая" или "любимая".
Женское имя Анна
Волевая Анна, которая привыкла всегда добиваться желаемого, тоже оказалась в списке тех, кому звёзды пророчат удачное замужество. Женщины с этим именем всегда берут своё. Поэтому за удачность брака можно не переживать — другого Анна не допустит.
Имя Оксана
Имя дарует своей носительнице особую энергетику, благодаря которой мужчинам так и хочется приласкать и защитить Оксану, позаботиться о ней. Сама же обладательница этого имени тоже не промах: зачастую оказывается любящей и ласковой женой.
Женское имя Виктория
Носительницы этих женских имён безошибочно определяют мужчин, которые захотят взять их в жёны. Фото © Shutterstock
Вика замуж захочет только в более осознанном и взрослом возрасте. Потому как в молодости носительнице этого имени больше нравится быть роковой женщиной, разбивающей сердца своих поклонников. А вот уже в мире взрослых Виктория найдёт своего суженого.
Екатерина
Те из мужчин, кто знакомы с Катями, согласятся: девушки обладают сильной энергетикой и женским магнетизмом. И совсем не выглядят ветреными, наоборот, носительницы имени Екатерина — серьёзные и глубокомысленные дамы. Такого же мужчину хотят видеть рядом с собой.
Имя Полина
Женщины с именем Полина тоже относятся к числу тех, кто не оставляет ни одного мужчину равнодушным после встречи. У таких девушек много поклонников. Но даже в толпе Полина безошибочно вычисляет "того самого".
Женское имя Юлия
Женщины с какими именами всегда удачно выходят замуж. Фото © Shutterstock
Как и Кати, обладательницы имени Юля тоже личности серьёзные. Они ищут партнёра, с которым получилось бы построить гармоничную и крепкую семью.
Татьяна
Татьяна, как пишет "Вечерняя Москва", совмещает в себе и страсть с неуёмной жаждой к жизни, и хорошее чувство юмора, и девичье обаяние. В браке для мужа станет в первую очередь другом. Ведь Таня всегда будет общаться с ним на равных и не станет наседать.
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