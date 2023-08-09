10 фото советских женщин на пляжах, глядя на которые вы поймёте, что в СССР секс всё же был
СССР воспринимают как страну, где не было места проявлению сексуальности. Отчасти это так, но даже в таких условиях находились бунтарки. Собрали 10 архивных фотографий с советских пляжей, которые так и пышут красотой.
Советский Союз, как помнится, был известен своими жёсткими моральными нормами и запретами. Однако архивные фотографии показывают, что даже в те времена люди умели отдыхать и наслаждаться жизнью. В этом материале мы собрали десять архивных фотографий, на которых запечатлены советские женщины на пляжах. И эти снимки наглядно демонстрируют, какими красивыми и сексуальными были женщины в СССР в купальниках.
Июль 1965 г. СССР. Отдыхающие на пляже.
10 архивных фото советских женщин на пляжах: как они отдыхали в СССР? Фото © Фотохроника ТАСС
Июль 1970 г. СССР. Краснодарский край. Девушка на пляже.
Сексуальность в СССР: фото советских женщин на пляжах. Фото © ТАСС / Генде-Роте Валерий
Июль 1971 г. Грузинская ССР. Абхазия. Пицунда. Отдыхающие на пляже.
Советские женщины на пляжах: какие секреты скрывала жизнь в СССР? Фото © ТАСС / Кунов Валентин
Июль 1975 г. Литовская ССР. Неринга. Отдыхающая на пляже Балтийского моря.
Архивные фото советских женщин на пляжах: доказательство, что в СССР был секс. Фото © ТАСС / Алекнавичус Б.
Лето 1970 г. Украинская ССР. Крым. Отдыхающие на пляже в посёлке Гурзуф.
Сексуальность и отдых в СССР: как выглядели советские женщины на пляжах. Фото © ТАСС / Соболев Валентин
Июнь 1981 г. СССР. Московская область. Пущино. Отдыхающие на городском пляже.
Как наслаждались жизнью в СССР: советские купальники. Фото © ITAR-TASS
Июль 1981 г. СССР. Москва. Отдыхающие девушки на пляже Москвы-реки.
Сексуальная революция в СССР: архивные фото советских женщин на пляжах. Фото © ТАСС / Христофоров Валерий
Август 1981 г. Украинская ССР. Ялта. Отдыхающие на пляже.
Отдых в СССР: как советские женщины выглядели на пляжах. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Обуховский Александр
Июль 1983 г. Литовская ССР. Паланга. На пляже.
Сексуальные запреты: был в СССР секс или всё же нет? Фото © ТАСС / Алекнавичус Бернардас
Июнь 1988 г. СССР. Москва. Девушка на пляже отдыхает на надувном мяче.
Советские женщины на пляжах: какие тайны скрывала жизнь в СССР? Фото © ТАСС / Валерий Христофоров
Как видно из архивных фотографий, советские женщины тоже умели наслаждаться жизнью и отдыхать на пляже. Несмотря на жёсткие моральные нормы и запреты, которые были в то время, люди находили возможность выражать себя и свою сексуальность через не такие уж и закрытые купальники. И фотографии в подборке выше являются доказательствами.
ТАСС / Валентин Соболев