10 фото советских женщин на пляжах, глядя на которые вы поймёте, что в СССР секс всё же был

Советский Союз, как помнится, был известен своими жёсткими моральными нормами и запретами. Однако архивные фотографии показывают, что даже в те времена люди умели отдыхать и наслаждаться жизнью. В этом материале мы собрали десять архивных фотографий, на которых запечатлены советские женщины на пляжах. И эти снимки наглядно демонстрируют, какими красивыми и сексуальными были женщины в СССР в купальниках.

Июль 1965 г. СССР. Отдыхающие на пляже.

10 архивных фото советских женщин на пляжах: как они отдыхали в СССР? Фото © Фотохроника ТАСС

Июль 1970 г. СССР. Краснодарский край. Девушка на пляже.

Сексуальность в СССР: фото советских женщин на пляжах. Фото © ТАСС / Генде-Роте Валерий

Июль 1971 г. Грузинская ССР. Абхазия. Пицунда. Отдыхающие на пляже.

Советские женщины на пляжах: какие секреты скрывала жизнь в СССР? Фото © ТАСС / Кунов Валентин

Июль 1975 г. Литовская ССР. Неринга. Отдыхающая на пляже Балтийского моря.

Архивные фото советских женщин на пляжах: доказательство, что в СССР был секс. Фото © ТАСС / Алекнавичус Б.

Лето 1970 г. Украинская ССР. Крым. Отдыхающие на пляже в посёлке Гурзуф.

Сексуальность и отдых в СССР: как выглядели советские женщины на пляжах. Фото © ТАСС / Соболев Валентин

Июнь 1981 г. СССР. Московская область. Пущино. Отдыхающие на городском пляже.

Как наслаждались жизнью в СССР: советские купальники. Фото © ITAR-TASS

Июль 1981 г. СССР. Москва. Отдыхающие девушки на пляже Москвы-реки.

Сексуальная революция в СССР: архивные фото советских женщин на пляжах. Фото © ТАСС / Христофоров Валерий

Август 1981 г. Украинская ССР. Ялта. Отдыхающие на пляже.

Отдых в СССР: как советские женщины выглядели на пляжах. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис, Обуховский Александр

Июль 1983 г. Литовская ССР. Паланга. На пляже.

Сексуальные запреты: был в СССР секс или всё же нет? Фото © ТАСС / Алекнавичус Бернардас

Июнь 1988 г. СССР. Москва. Девушка на пляже отдыхает на надувном мяче.

Советские женщины на пляжах: какие тайны скрывала жизнь в СССР? Фото © ТАСС / Валерий Христофоров