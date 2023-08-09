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9 августа, 13:36

Народную артистку СССР Веру Васильеву будут отпевать в храме Христа Спасителя

Народную артистку СССР Веру Васильеву будут отпевать в храме Христа Спасителя, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского академического театра сатиры.

Церемония прощания с актрисой пройдёт 12 августа в 11:00 в здании театра, а отпевание начнётся в 14:30. Похоронят Васильеву, предположительно, на Новодевичьем кладбище.

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Напомним, Веры Васильевой не стало сегодня, 9 августа, ей было 97 лет. Артистка с 1948 года играла в Московском академическом театре сатиры, а также отметилась съёмками в кино.

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ТАСС / Александр Куров

Матвей Константинов
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