Народную артистку СССР Веру Васильеву будут отпевать в храме Христа Спасителя

Церемония прощания с актрисой пройдёт 12 августа в 11:00 в здании театра, а отпевание начнётся в 14:30. Похоронят Васильеву, предположительно, на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Веры Васильевой не стало сегодня, 9 августа, ей было 97 лет. Артистка с 1948 года играла в Московском академическом театре сатиры, а также отметилась съёмками в кино.