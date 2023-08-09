Заславский назвал народную артистку Веру Васильеву оберегом Театра сатиры

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский рассказал, что для актрисы Веры Васильевой была важнее работа в театре, ежегодно она играла на сцене по несколько главных ролей.

"Это нужно заслужить, чтобы в 95 и старше лет быть по-прежнему актрисой, собирающей зал, это говорит о невероятной популярности, а в случае с Васильевой — о прожитой жизни со вкусом и с пониманием стиля", — сказал Заславский в беседе с RT.

По его словам, чем старше становилась Васильева, тем нужнее она была Московскому театру сатиры, куда пришла работать в 1948 году. Критик добавил, что её называли "оберегом и образом" учреждения. А народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сравнила смерть Васильевой с уходом целой эпохи.

"Грустно — время уходит, люди уходят. Всё — XX век закончился", — сказала она в беседе с телеканалом "360".

По её убеждению, Васильева прожила яркую и счастливую жизнь. Голубкина пообещала, что ещё поделится воспоминаниями о великой актрисе, но только когда "душа успокоится" и можно будет без слёз поговорить о ней.