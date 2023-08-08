МИД вспомнил знаковую для советской дипломатии роль умершей актрисы Борисовой

В МИД акцентировали внимание на том, что для российских дипломатов в персонаже Елены Кольцовой из фильма "Посол Советского Союза" воплотилась твёрдость и решительность при защите интересов своего Отечества на чужбине. Картина была снята по биографии Александры Коллонтай — первой женщины-посла в российской истории. Министерство заметило, что это лишь одна из многих ролей Борисовой, наглядно проявивших её высочайшие актёрские навыки и уникальный талант. Дипломатическое ведомство выразило свои соболезнования родным и близким умершей актрисы.