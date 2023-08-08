МИД вспомнил знаковую для советской дипломатии роль умершей актрисы Борисовой
МИД РФ выразил соболезнования близким народной артистки СССР Юлии Борисовой
Юлия Борисова. Фото © ТАСС / Гутерман Михаил
МИД РФ почтил память российской актрисы и народной артистки СССР Юлии Константиновны Борисовой. Соответствующая публикация была сделана пресс-службой дипломатического ведомства.
"Ушла из жизни великая российская актриса, народная артистка СССР Юлия Константиновна Борисова (1925–2023)", — сказано в сообщении.
В МИД акцентировали внимание на том, что для российских дипломатов в персонаже Елены Кольцовой из фильма "Посол Советского Союза" воплотилась твёрдость и решительность при защите интересов своего Отечества на чужбине. Картина была снята по биографии Александры Коллонтай — первой женщины-посла в российской истории. Министерство заметило, что это лишь одна из многих ролей Борисовой, наглядно проявивших её высочайшие актёрские навыки и уникальный талант. Дипломатическое ведомство выразило свои соболезнования родным и близким умершей актрисы.
О том, что народная артистка СССР Юлия Борисова ушла из жизни в возрасте 98 лет, стало известно сегодня. Она умерла после продолжительной болезни в больнице. Последней волей актрисы было прощание без пафоса в кругу семьи.