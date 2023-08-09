Составлен топ-7 самых красивых локаций ночного Петербурга

Жителей Санкт-Петербурга попросили назвать самые любимые виды на ночной город. Тройку лидеров вполне предсказуемо заняли стрелка Васильевского острова, Исаакиевская площадь и Петропавловская крепость.

Организаторами опроса выступили газета "Петербургский дневник" и проект "Единая карта петербуржца". По мнению большей части респондентов, самые зрелищные виды ночью открываются на стрелку Васильевского острова. Этот вариант поддержали 16% горожан. За площадь перед Исаакиевским собором и Петропавловскую крепость свои голоса отдали 14 и 11% опрошенных соответственно.

Незначительно от лидерской тройки отстала Дворцовая площадь с результатом 11%. Следующие три локации поддержали по 9% респондентов. Речь идёт о Невском проспекте, канале Грибоедова и храме Спаса на Крови.