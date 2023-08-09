Составлен топ-7 самых красивых локаций ночного Петербурга
Стрелка Васильевского острова названа самым красивым местом ночного Петербурга
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Жителей Санкт-Петербурга попросили назвать самые любимые виды на ночной город. Тройку лидеров вполне предсказуемо заняли стрелка Васильевского острова, Исаакиевская площадь и Петропавловская крепость.
Организаторами опроса выступили газета "Петербургский дневник" и проект "Единая карта петербуржца". По мнению большей части респондентов, самые зрелищные виды ночью открываются на стрелку Васильевского острова. Этот вариант поддержали 16% горожан. За площадь перед Исаакиевским собором и Петропавловскую крепость свои голоса отдали 14 и 11% опрошенных соответственно.
Незначительно от лидерской тройки отстала Дворцовая площадь с результатом 11%. Следующие три локации поддержали по 9% респондентов. Речь идёт о Невском проспекте, канале Грибоедова и храме Спаса на Крови.
Впрочем, далеко не всем петербуржцам нравится любоваться городом на Неве в позднее время. Зачастую белые ночи мешают жителям Северной столицы заснуть. На этот случай Лайф публиковал несколько советов, которые помогут выспаться даже со светом за окном.