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9 августа, 13:01

Составлен топ-7 самых красивых локаций ночного Петербурга

Стрелка Васильевского острова названа самым красивым местом ночного Петербурга

<p>Обложка © <a href="https://unsplash.com/photos/qMEsbgLSXVo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Обложка © Unsplash

Жителей Санкт-Петербурга попросили назвать самые любимые виды на ночной город. Тройку лидеров вполне предсказуемо заняли стрелка Васильевского острова, Исаакиевская площадь и Петропавловская крепость.

Организаторами опроса выступили газета "Петербургский дневник" и проект "Единая карта петербуржца". По мнению большей части респондентов, самые зрелищные виды ночью открываются на стрелку Васильевского острова. Этот вариант поддержали 16% горожан. За площадь перед Исаакиевским собором и Петропавловскую крепость свои голоса отдали 14 и 11% опрошенных соответственно.

Незначительно от лидерской тройки отстала Дворцовая площадь с результатом 11%. Следующие три локации поддержали по 9% респондентов. Речь идёт о Невском проспекте, канале Грибоедова и храме Спаса на Крови.

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Впрочем, далеко не всем петербуржцам нравится любоваться городом на Неве в позднее время. Зачастую белые ночи мешают жителям Северной столицы заснуть. На этот случай Лайф публиковал несколько советов, которые помогут выспаться даже со светом за окном.

Илья Пушкарев
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