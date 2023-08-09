"Перепутала небо с землёй": Отец рассказал о неожиданном начале смертельной болезни Жанны Фриске

Известная российская певица Жанна Фриска, которая в 2015 году умерла из-за опухоли мозга, крайне тяжело переносила болезнь. Иногда экс-солистку "Белстящих" даже приходилось привязывать к кровати, чтобы она себе не навредила. Об этом рассказал её отец.

По его словам, её болезнь началась во время отдыха в США. Тогда Жанна потеряла сознание и списала всё на усталость, однако после этого при купании в океане едва не утонула, перепутав небо с землёй. Узнав об этом, отец начал искать информацию и узнал, что подобное является симптомом опухоли мозга.

После этого долгое время Жанна лечилась в США, где медицинские услуги стоят огромных денег. Семья потратила более миллиона долларов, однако помощь оказывали некоторые российские музыканты. При этом почти сразу певица начала страдать частыми приступами, её буквально ломало, однако приходя в себя, Фриске ничего не помнила.

"Врачи сказали: если не будете привязывать, она может сломать себе позвоночник. Так сильно крутило. Потом проходит приступ, она очнётся и спрашивает: "Ой, что со мной случилось? Я ничего не чувствовала". Она теряла сознание перед этим", — приводит его слова "МК".