"Это было очень страшно": Звезде Comedy Woman Сысоевой удалили опухоль груди
Экс-участнице Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили новообразование в груди
Надежда Сысоева в больнице. Обложка © t.me / sysoevatg
Экс-участница Comedy Woman, актриса Надежда Сысоева сообщила, что попала в больницу. Об этом она написала в телеграм-канале.
Как уточнила девушка, несколько дней назад у неё обнаружили новообразование в груди. При дальнейшей проверке рентгена и МРТ было принято решение сделать операцию. На данный момент артистке уже вырезали опухоль.
"О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос — рак это или нет. Это было очень страшно!" — подчеркнула звезда.
Артистка не стала раскрывать подробности своего диагноза. Она уже выписалась из больницы и находится дома. Сысоева поблагодарила подруг, которые постоянно были на связи и поддерживали в трудную минуту. Актрису также поддержали поклонники и звёзды шоу-бизнеса.
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