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13 июня, 09:13

"Это было очень страшно": Звезде Comedy Woman Сысоевой удалили опухоль груди

Экс-участнице Comedy Woman Надежде Сысоевой удалили новообразование в груди

<p>Надежда Сысоева в больнице. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sysoevatg/56" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sysoevatg</a></p>

Надежда Сысоева в больнице. Обложка © t.me / sysoevatg

Экс-участница Comedy Woman, актриса Надежда Сысоева сообщила, что попала в больницу. Об этом она написала в телеграм-канале.

Как уточнила девушка, несколько дней назад у неё обнаружили новообразование в груди. При дальнейшей проверке рентгена и МРТ было принято решение сделать операцию. На данный момент артистке уже вырезали опухоль.

"О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос — рак это или нет. Это было очень страшно!" — подчеркнула звезда.

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Артистка не стала раскрывать подробности своего диагноза. Она уже выписалась из больницы и находится дома. Сысоева поблагодарила подруг, которые постоянно были на связи и поддерживали в трудную минуту. Актрису также поддержали поклонники и звёзды шоу-бизнеса.

Ранее онкоуролог Денис Алтунин дал россиянам три ценных совета по профилактике рака. Так, если речь идёт о раке почки, то пациенту следует питаться сбалансированно и разнообразно.

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Иван Косицын
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