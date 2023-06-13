"Это было очень страшно": Звезде Comedy Woman Сысоевой удалили опухоль груди

Экс-участница Comedy Woman, актриса Надежда Сысоева сообщила, что попала в больницу. Об этом она написала в телеграм-канале.

Как уточнила девушка, несколько дней назад у неё обнаружили новообразование в груди. При дальнейшей проверке рентгена и МРТ было принято решение сделать операцию. На данный момент артистке уже вырезали опухоль.

"О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос — рак это или нет. Это было очень страшно!" — подчеркнула звезда.

Артистка не стала раскрывать подробности своего диагноза. Она уже выписалась из больницы и находится дома. Сысоева поблагодарила подруг, которые постоянно были на связи и поддерживали в трудную минуту. Актрису также поддержали поклонники и звёзды шоу-бизнеса.