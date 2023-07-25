Как Балабанов это допустил: 5 киноляпов в фильме "Брат", которые зрители не замечают уже 25 лет

Фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" считаются чуть ли не национальным достоянием. И все, кто хотя бы раз смотрел одну или обе из культовых картин, с этим согласятся. Со времени выхода первой в свет прошло уже 25 лет. Премьеру показали 12 декабря 1997 года. А с момента трагедии в Северной Осетии — 20 лет. Тогда из-за схода ледника Колка погибло более 100 человек, включая Сергея Бодрова – младшего. Однако образ его героя в кино жив до сих пор. Так и хочется сказать, что творение Алексея Балабанова — это шедевр. Только вот без ошибок не обошлось даже в знаменитом "Брате". Рассказываем про киноляпы, которые никто ещё не замечал.

1. Жилетка немца Гофмана

Кадр © "Брат". Режиссёр и сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

Помните, как герой Юрия Кузнецова — немец Гофман — приютил у себя Данилу Багрова? Поступок настоящего человека! Вот только если на этот момент посмотреть повнимательнее, то можно заметить одну ошибку. Когда Гофман сидит на кровати около главного героя, во время разговора он жилетку застёгивает.

Кадр © "Брат". Режиссёр и сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

Но в кадре, где к ним заходит соседка Зина с лекарствами, жилетка магическим образом оказывается опять расстёгнутой.

2. Тусовщица Кэт и два разных наряда

Кадр © "Брат". Режиссёр и сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

Давайте вспомним момент, в котором девушка знакомит Багрова с ночной жизнью Петербурга. Удивительная женская магия — за один вечер появляться в разных нарядах. Сначала Кэт предстаёт перед нами в белой футболке, но уже в другом кадре на девушке чёрное кожаное платье.

Кадр © "Брат". Режиссёр и сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

3. Исчезновение очков

Кадр © "Брат". Режиссёр и сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

Удивительно, но в фильме "Брат" появляться и пропадать могут не только вещи героев, но и предметы на общем плане. Присмотритесь к столу. Когда Багров-старший и местный авторитет Круглый в офисе обсуждают детали заказного убийства, тёмные очки сначала виднеются в кадре, а потом пропадают. Магия!

4. Оператор в кадре

Кадр © "Брат". Режиссёр и сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

Продолжаем путешествие по фильму и снова сталкиваемся с бандитом Круглым. На этот раз он едет со Светланой в трамвае. Здесь неожиданным гостем в кадре становится оператор фильма — его силуэт с камерой всплывает в отражении.

5. Неопознанный силуэт человека

Кадр © "Брат". Режиссёр и сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

Под конец фильма, видимо, режиссёр устал, поэтому совсем не обратил внимания на такой смешной и одновременно грубый киноляп. Происходит это в тот момент, когда Круглый и его подельники врываются в квартиру Светы. Один из членов банды осматривает помещение и докладывает другому, что вокруг больше никого нет.