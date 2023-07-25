В Петербурге снимают фильм, в котором события показаны глазами кота

В Санкт-Петербурге завершают съёмки короткометражного фильма, в котором все события будут показаны глазами кота. Это картина по мотивам произведения "Книга-котострофа: Кот и Новый год! Полезные сказки" Кристины Кретовой.

Как пишет газета "Петербургский дневник", в центре сюжета фильма — мама и дочь. У матери появляется новый ухажёр, а дочери это не нравится. Кот поддерживает её и всячески пытается насолить мужчине.

Режиссёр фильма Елизавета Романова рассказала, что съёмку вели с позиции кота. Оператор практически всё время ползал по полу с камерой.

"Наш герой кот Василий — не дрессированный и раньше не снимался. Иной раз приходилось переснимать сцену до 50 раз, дожидаясь момента, чтобы кот сделал необходимое действие", — рассказала режиссёр.

Авторы картины рассказывают, что часть средств от показа пойдёт в Фонд помощи животным. Организатор проекта — исполнительный директор издательского дома "Питер" Анна Титова. Она считает, что фильм будет нести традиционные ценности и учить бережно относиться к животным.