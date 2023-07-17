Регион

Уведомления отключены

17 июля, 15:38

В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с кинжалом Грозного

В фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп. Как пишет РБК Life, оплошность получилась в сцене с допросом, где вдруг исчез кинжал одного из персонажей картины.

  • Кинжал на месте. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот © РБК Life
    Кинжал на месте. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот © РБК Life
  • Кинжал исчез. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот © РБК Life
    Кинжал исчез. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот © РБК Life

Кинжал на месте. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Скриншот © РБК Life

1 / 2

В этом моменте переодетый в обычную для XX века одежду Иван Грозный сидит на допросе. На столе можно разглядеть кинжал царя, которым он открывал консервы ранее и накалывал хлеб в сцене застолья с Шуриком. Однако в какой-то момент после смены кадра оружие пропадает.

В фильме Гайдая нашли зашифрованную шутку, которую можно принять за ляп

В фильме Гайдая нашли зашифрованную шутку, которую можно принять за ляп

Ранее зрители заметили киноляп с кольцом Володи из фильма "Москва слезам не верит", которого играет Олег Табаков. Дело в том, что в нескольких сценах ювелирное изделие находится на разных пальцах персонажа.

Обложка ©

YouTube / "Мосфильм"

Светлана Оперук
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров