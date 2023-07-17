В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с кинжалом Грозного

В фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп. Как пишет РБК Life, оплошность получилась в сцене с допросом, где вдруг исчез кинжал одного из персонажей картины.





В этом моменте переодетый в обычную для XX века одежду Иван Грозный сидит на допросе. На столе можно разглядеть кинжал царя, которым он открывал консервы ранее и накалывал хлеб в сцене застолья с Шуриком. Однако в какой-то момент после смены кадра оружие пропадает.