В фильме "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с кинжалом Грозного
В фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп. Как пишет РБК Life, оплошность получилась в сцене с допросом, где вдруг исчез кинжал одного из персонажей картины.
В этом моменте переодетый в обычную для XX века одежду Иван Грозный сидит на допросе. На столе можно разглядеть кинжал царя, которым он открывал консервы ранее и накалывал хлеб в сцене застолья с Шуриком. Однако в какой-то момент после смены кадра оружие пропадает.
Ранее зрители заметили киноляп с кольцом Володи из фильма "Москва слезам не верит", которого играет Олег Табаков. Дело в том, что в нескольких сценах ювелирное изделие находится на разных пальцах персонажа.
YouTube / "Мосфильм"