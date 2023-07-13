Зрители заметили киноляп с кольцом Табакова в фильме "Москва слезам не верит"

Почти полвека назад вышел знаменитый советский фильм "Москва слезам не верит" о трёх подругах — Катерине, Людмиле и Антонине, приехавших покорять столицу, чьи судьбы складываются по-разному. До сих пор картина не перестаёт удивлять своих зрителей. Пока за рубежом при просмотре фильма пытаются понять глубину русской души, россияне продолжают искать допущенные во время съёмок киноляпы.

Например, один был замечен во время эпизода, где Катерина приезжает к своему возлюбленному Володе, роль которого исполняет Олег Табаков. Так вот, его герой женат и приходит на свидание с обручальным кольцом. Вот только в нескольких сценах ювелирное изделие находится на разных пальцах. Например, когда Володя читает газету, оно находится на среднем пальце, а уже в следующем кадре, когда тот сидит за рулём "Жигулей", — на безымянном.

Кольцо на руке героя Олега Табакова в фильме "Москва слезам не верит". Скриншот © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

Кольцо всё на той же руке героя Олега Табакова в фильме "Москва слезам не верит", но уже на другом пальце. Скриншот © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"