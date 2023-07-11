В Подмосковье кот заперся в квартире после отъезда хозяина на дачу без него

В подмосковной Шатуре четырехлётний кот по кличке Рыжий заперся в квартире после того, как хозяин уехал без него на дачу. Питомец смог закрыть входную дверь изнутри, пока парня по имени Григорий Тарасов не было дома. Тот рассказал, что подобрал Рыжего, когда тот был ещё котёнком. Кот оказался игривым — в прошлом году даже упал с балкона и сломал лапу.

Хозяин Рыжего рассказал, что тот заперся в квартире. Видео © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

"Вылечили, прыгает отлично. К балкону Рыжий теперь не походит, но, когда я ухожу из дома, очень скучает и прыгает на ручку входной двери. В этот раз, видимо, промахнулся и попал на "барашек" замка. Он влево, на закрытие, поворачивается очень легко. А вправо, чтобы открыть, надо прилагать усилия", — отметил Тарасов.

Рыжий и его хозяин. Фото © Telegram / Комсомольская правда: KP.RU

Вечером 10 июля, когда он вернулся с дачи с женой и ребёнком, открыть квартиру на четвёртом этаже не получилось. На место приехала пожарная машина с лестницей — с помощью неё один из сотрудников через окно попал в квартиру. Когда он оказался внутри, кот испугался и спрятался под кроватью.