"Мы верили": История с пропажей кота Котика во Внуково закончилась хорошо

В аэропорту Внуково нашли кота по кличке Котик, который потерялся там ещё 4 июля. Питомца обнаружили рядом с местом стоянки самолёта.

Животное поймали сотрудники аэропорта. Котик был очень агрессивным, поэтому его ловили в перчатках. Питомец постоянно облизывался из-за жажды, его напоили и накормили. Хозяйка кота Юлия поблагодарила всех, благодаря кому Котик нашёлся.

"Это самое доброе утро в моей жизни! Я сижу плачу", — приводит её слова телеканал "360".

За животным в аэропорт поехал её муж, поскольку сама она находится не в Москве. Юлия отметила, что семья очень счастлива от того, что их любимый пушистик выжил и нашёлся.

"Мы верили, что он найдётся, хоть и руки уже так сильно опускались", — добавила Юлия.