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11 июля, 11:40

"Мы верили": История с пропажей кота Котика во Внуково закончилась хорошо

В аэропорту Внуково спустя неделю нашли кота, который сбежал из переноски

<p>В аэропорту Внуково отыскали кота по кличке Котик, который пропал 4 июля. Фото © <a href="https://360tv.ru/tekst/obschestvo/samoe-dobroe-utro-v-moej-zhizni-poterjavshegosja-v-aeroportu-vnukovo-kota-nashli-cherez-nedelju-posle-propazhi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"360"</a></p>

В аэропорту Внуково отыскали кота по кличке Котик, который пропал 4 июля. Фото © "360"

В аэропорту Внуково нашли кота по кличке Котик, который потерялся там ещё 4 июля. Питомца обнаружили рядом с местом стоянки самолёта.

Животное поймали сотрудники аэропорта. Котик был очень агрессивным, поэтому его ловили в перчатках. Питомец постоянно облизывался из-за жажды, его напоили и накормили. Хозяйка кота Юлия поблагодарила всех, благодаря кому Котик нашёлся.

"Это самое доброе утро в моей жизни! Я сижу плачу", — приводит её слова телеканал "360".

За животным в аэропорт поехал её муж, поскольку сама она находится не в Москве. Юлия отметила, что семья очень счастлива от того, что их любимый пушистик выжил и нашёлся.

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"Мы верили, что он найдётся, хоть и руки уже так сильно опускались", — добавила Юлия.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в столичном аэропорту Внуково кот по кличке Котик сбежал из транспортировочной клетки. Хозяйка животного вынуждена была улететь с ребёнком, а её муж остался в аэропорту, чтобы найти питомца.

Илья Суриков
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