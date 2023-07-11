"Мы верили": История с пропажей кота Котика во Внуково закончилась хорошо
В аэропорту Внуково спустя неделю нашли кота, который сбежал из переноски
В аэропорту Внуково отыскали кота по кличке Котик, который пропал 4 июля. Фото © "360"
В аэропорту Внуково нашли кота по кличке Котик, который потерялся там ещё 4 июля. Питомца обнаружили рядом с местом стоянки самолёта.
Животное поймали сотрудники аэропорта. Котик был очень агрессивным, поэтому его ловили в перчатках. Питомец постоянно облизывался из-за жажды, его напоили и накормили. Хозяйка кота Юлия поблагодарила всех, благодаря кому Котик нашёлся.
"Это самое доброе утро в моей жизни! Я сижу плачу", — приводит её слова телеканал "360".
За животным в аэропорт поехал её муж, поскольку сама она находится не в Москве. Юлия отметила, что семья очень счастлива от того, что их любимый пушистик выжил и нашёлся.
"Мы верили, что он найдётся, хоть и руки уже так сильно опускались", — добавила Юлия.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в столичном аэропорту Внуково кот по кличке Котик сбежал из транспортировочной клетки. Хозяйка животного вынуждена была улететь с ребёнком, а её муж остался в аэропорту, чтобы найти питомца.