В аэропорту Внуково третий день разыскивают сбежавшего из переноски Котика

Кот по кличке Котик сбежал из транспортировочной клетки в столичном аэропорту Внуково. Объявление о пропаже любимца в соцсетях разместила местная жительница, уточнив, что инцидент произошёл ещё 4 июля.

Хозяйка Котика вынуждена была улететь с ребёнком, а муж остался в аэропорту, чтобы найти питомца. Поиски усатого длятся уже три дня, но пока никаких следов не обнаружено. По данным телеканала "360", представители обслуживающей компании UTG уверяют, что животное выбежало из клетки при транспортировке к самолёту. Однако по камерам наблюдения видно, что Котик пропал именно в багажном отделении. Куда скрылся пушистик, до сих пор неизвестно.

"Мы в отчаянии! Ищем любые способы поисков нашего кота! Буду очень благодарна, если кто-то как-то сможет связать с людьми, работающими примерно в этих отделениях аэропорта (терминал А. — Прим. Лайфа)", — кинула клич о помощи хозяйка Котика.