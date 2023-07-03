В Краснодаре нашли и приютили спасшую жизнь мальчика бездомную собаку
Собака, спасшая упавшего в обморок мальчика в Краснодаре. Обложка © t.me / tipichkras
Волонтёры в Краснодаре нашли собаку, которая в июне спасла 12-летнего мальчика, потерявшего сознание на улице. Детали трогательной истории раскрыла одна из организаторов поиска Яна Мальцева.
Рано утром 17 июня школьник из Краснодара шёл по улице и внезапно упал в обморок. К лежащему на дороге ребёнку подбежала местная собака и своим громким лаем разбудила женщину из соседнего дома. Та сразу же вызвала скорую, и мальчика увезли в больницу.
Выяснилось, что бродяга уже четыре года живёт на территории местной базы. Волонтёры узнали о подвиге бездомной собаки и решили найти ей дом и хозяина, но спустя пару дней после инцидента животное пропало. К поискам подключились волонтёры и директор базы.
"Одна девушка с добрым сердцем заметила её в 17 километрах от базы, на территории которой раньше жила собака. Сейчас собаку забрал к себе домой директор этой базы", — рассказала Мальцева.
Ранее Лайф рассказывал, как в Приамурье собака всю ночь охраняла и грела мальчика, потерявшегося в тайге. Утром лайка убежала и вернулась уже вместе с волонтёрами.