"Кто же вас бросил?": В Шебекине волонтёры спасли запертых без еды собак

В Белгородской области волонтёры, несмотря на регулярные обстрелы, продолжают спасать животных из приграничного Шебекина. В частности, люди ездят по домам и квартирам, чтобы покормить там брошенных собак и кошек, а некоторых питомцев вывозят, чтобы в безопасном месте передать хозяевам.

Волонтёры, рискуя жизнью, спасают брошенных собак и кошек в Шебекине. Видео © Telegram / Mash

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, где волонтёры через окна пробираются в квартиру, в которой осталось минимум 12 голодных собак. Почти две недели животные были заперты в помещении без питья и еды, из-за чего два пса умерли. Зоозащитники также не забывают кормить и бездомных кошек, которые гуляют по опустевшим улицам.

Помимо помощи животным волонтёры забирают забытые при эвакуации документы и лекарства, чтобы спокойно передать их жителям Шебекина, которых эвакуировали в Белгород.