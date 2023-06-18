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18 июня, 18:41

"Кто же вас бросил?": В Шебекине волонтёры спасли запертых без еды собак

В Шебекине волонтёры спасают запертых в квартирах собак, рискуя жизнью

В Белгородской области волонтёры, несмотря на регулярные обстрелы, продолжают спасать животных из приграничного Шебекина. В частности, люди ездят по домам и квартирам, чтобы покормить там брошенных собак и кошек, а некоторых питомцев вывозят, чтобы в безопасном месте передать хозяевам.

Волонтёры, рискуя жизнью, спасают брошенных собак и кошек в Шебекине. Видео © Telegram / Mash

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, где волонтёры через окна пробираются в квартиру, в которой осталось минимум 12 голодных собак. Почти две недели животные были заперты в помещении без питья и еды, из-за чего два пса умерли. Зоозащитники также не забывают кормить и бездомных кошек, которые гуляют по опустевшим улицам.

Помимо помощи животным волонтёры забирают забытые при эвакуации документы и лекарства, чтобы спокойно передать их жителям Шебекина, которых эвакуировали в Белгород.

Собака упала в яму и несколько дней просидела под обстрелами ВСУ в Шебекине

Собака упала в яму и несколько дней просидела под обстрелами ВСУ в Шебекине

Ранее сообщалось, что волонтёры забрали кота из дома в Шебекине, разрушенного снарядом. Испуганное животное просидело под обломками без еды и воды, спасаясь от грохота взрывов.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
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