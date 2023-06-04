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4 июня, 19:55

Волонтёры спасли кота из разрушенного дома в Шебекине

Волонтёры забрали кота из дома в Шебекине, разрушенного снарядом. Кадры спасения хвостатого публикует телеграм-канал SHOT.

Волонтёры спасли кота из разрушенного дома в Шебекине. Видео © t.me / SHOT

Из-за обстрелов со стороны Украины в городе тяжёлая ситуация, жителей эвакуируют, домашние питомцы остаются без присмотра. Им по возможности помогают неравнодушные граждане, которые собирают заявки от шебекинцев, ездят по адресам и кормят животных. Кому-то везёт больше — их забирают на передержку.

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Ранее Лайф писал, что 600 детей из Шебекина и Грайворона отправили в лагеря и на базы отдыха в другие регионы. Такое решение принято из соображений безопасности.

Обложка ©

Кадр из видео SHOT

Лариса Сафронова
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