Волонтёры спасли кота из разрушенного дома в Шебекине
Волонтёры забрали кота из дома в Шебекине, разрушенного снарядом. Кадры спасения хвостатого публикует телеграм-канал SHOT.
Волонтёры спасли кота из разрушенного дома в Шебекине. Видео © t.me / SHOT
Из-за обстрелов со стороны Украины в городе тяжёлая ситуация, жителей эвакуируют, домашние питомцы остаются без присмотра. Им по возможности помогают неравнодушные граждане, которые собирают заявки от шебекинцев, ездят по адресам и кормят животных. Кому-то везёт больше — их забирают на передержку.
Ранее Лайф писал, что 600 детей из Шебекина и Грайворона отправили в лагеря и на базы отдыха в другие регионы. Такое решение принято из соображений безопасности.
Кадр из видео SHOT