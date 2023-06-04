Волонтёры спасли кота из разрушенного дома в Шебекине

Из-за обстрелов со стороны Украины в городе тяжёлая ситуация, жителей эвакуируют, домашние питомцы остаются без присмотра. Им по возможности помогают неравнодушные граждане, которые собирают заявки от шебекинцев, ездят по адресам и кормят животных. Кому-то везёт больше — их забирают на передержку.