Собака упала в яму и несколько дней просидела под обстрелами ВСУ в Шебекине

"Ты в бочку провалился. Уже мухи тут на нём. Ты хороший. Сейчас тебя достанем", — говорит за кадром автор ролика.

Активисты постоянно выезжают в Шебекино и подкармливают домашних питомцев, которых не успели вывезти с собой местные жители во время эвакуации. В один из приездов в город они услышали, как кто-то тихо скулит. Судя по всему, пёс провёл в западне несколько дней и обессилел. Он сидел в грязной луже на дне ямы. Волонтёры достали собаку и накормили, сейчас они хотят попробовать разыскать хозяина четвероногого друга.