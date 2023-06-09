Собака упала в яму и несколько дней просидела под обстрелами ВСУ в Шебекине
В Шебекине волонтёры спасли собаку, которая провалилась в бетонный колодец и несколько дней провела под обстрелами ВСУ. Видео вызволения животного появилось в Сети.
В Шебекине волонтёры спасли собаку. Видео © t.me / Главное. СВО. Белгород и область
"Ты в бочку провалился. Уже мухи тут на нём. Ты хороший. Сейчас тебя достанем", — говорит за кадром автор ролика.
Активисты постоянно выезжают в Шебекино и подкармливают домашних питомцев, которых не успели вывезти с собой местные жители во время эвакуации. В один из приездов в город они услышали, как кто-то тихо скулит. Судя по всему, пёс провёл в западне несколько дней и обессилел. Он сидел в грязной луже на дне ямы. Волонтёры достали собаку и накормили, сейчас они хотят попробовать разыскать хозяина четвероногого друга.
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Ранее сообщалось, что волонтёры забрали кота из дома в Шебекине, разрушенного снарядом. Испуганное животное просидело под обломками без еды и воды, спасаясь от грохота взрывов.