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7 июля, 16:40

"Да не ори ты!": Под Петербургом спасатели освободили кота, застрявшего в футбольной сетке

В Ленинградской области спасли застрявшего в футбольной сетке кота

В городе Сертолово Ленинградской области спасатели помогли выбраться рыжему коту, застрявшему в сетке у футбольного поля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на региональный комитет правопорядка и безопасности.

В Ленинградской области спасли застрявшего в футбольной сетке кота. Видео © Telegram / Правопорядок и безопасность ЛО

Из-за затянувшейся на шее петли животное стало задыхаться. Местные жители хотели помочь коту, но тот шипел, рычал и выпускал когти. Вызволить себя из сеточного плена он мешал и спасателям — его неистовые крики хорошо слышны на видео. Как мяукающий оказался в сетке, непонятно, однако после освобождения кот убежал стремглав, даже не поблагодарив спасителей.

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Telegram / Правопорядок и безопасность ЛО

Никита Осипов
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