Фильм с Александром Петровым покажут на Венецианском кинофестивале

Новая кинокартина польско-французского режиссёра Романа Полански будет представлена в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет издание Deadline. Мероприятие пройдёт с 30 августа по 9 сентября на острове Лидо.

Речь идёт о фильме "Дворец", в котором одну из главных ролей сыграл российский актёр Александр Петров. Подробности сюжета пока держатся в тайне, но известно, что события картины разворачиваются в швейцарском отеле в канун Нового года. Петров исполнил в этом фильме роль бандита. Также в картине сыграл российский актёр Антон Пампушный. Премьера в России состоится 23 ноября.

Кроме того, на фестивале в рамках внеконкурсной программы будет представлена итальянская картина "Срок времени" Лилианы Кавани. В ней сыграла наша соотечественница Ксения Раппопорт. Покажут и авторскую версию фильма режиссёра "Андрей Рублёв", снятого в 1996 году Андреем Тарковским.