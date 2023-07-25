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25 июля, 15:05

Фильм с Александром Петровым покажут на Венецианском кинофестивале

Deadline: На Венецианском кинофестивале представят фильм "Дворец" с Петровым

<p>Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Новая кинокартина польско-французского режиссёра Романа Полански будет представлена в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет издание Deadline. Мероприятие пройдёт с 30 августа по 9 сентября на острове Лидо.

Речь идёт о фильме "Дворец", в котором одну из главных ролей сыграл российский актёр Александр Петров. Подробности сюжета пока держатся в тайне, но известно, что события картины разворачиваются в швейцарском отеле в канун Нового года. Петров исполнил в этом фильме роль бандита. Также в картине сыграл российский актёр Антон Пампушный. Премьера в России состоится 23 ноября.

Кроме того, на фестивале в рамках внеконкурсной программы будет представлена итальянская картина "Срок времени" Лилианы Кавани. В ней сыграла наша соотечественница Ксения Раппопорт. Покажут и авторскую версию фильма режиссёра "Андрей Рублёв", снятого в 1996 году Андреем Тарковским.

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Светлана Оперук
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