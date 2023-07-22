Названа дата премьеры сериала по вселенной Джона Уика про отель киллеров
Deadline: Сериал-приквел франшизы о Джоне Уике "Континенталь" выйдет 22 сентября
Сериал-приквел франшизы о Джоне Уике, рассказывающий об истории отеля "Континенталь", выйдет на платформе Peacock 22 сентября. Как пишет портал Deadline, первый эпизод будет называться "Ночь первая". Второй появится на экранах 29 сентября, а третий — 6 октября.
Отель "Континенталь" — нью-йоркское пристанище киллеров — предстанет перед зрителями глазами работающего там менеджера Уинстона Скотта. Его роль сыграет Колин Вуделл, режиссёром картины выступает Альберт Хьюз.
Ранее Лайф писал, что исполнитель роли Джона Уика в фильмах Киану Ривз выступил со своей музыкальной группой Dogstar. Коллектив воссоединился 20 лет спустя и исполнил 12 песен на фестивале BottleRock в Долине Напа.