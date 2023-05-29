Рок-группа Киану Ривза воссоединилась спустя 20 лет

Рок-группа актёра Киану Ривза Dogstar выступила впервые за 20 лет. Это произошло на фестивале BottleRock, который состоялся в американской Долине Напа.

Выступление рок-группы Киану Ривза Dogstar. Видео © Twitter / Mariecar Mendoza

Коллектив исполнил 12 песен, три из которых были новыми, они войдут в следующий альбом. В ближайшее время состоится тур группы, посвящённый этой пластинке.

Киану Ривз ответил на вопросы журнала Billboard, сообщив, в частности, что все участники положительно отнеслись к предложению воссоединиться и решили записать ещё один мини-альбом.

"Я скучал по совместной игре, по совместному написанию треков и совместным выступлениям. <...> Как только мы вновь объединились, всё чувствовалось так хорошо, реально позитивно и креативно, после чего мы подумали: "Окей, давайте сделаем это", — сказал артист.