Рок-группа Киану Ривза воссоединилась спустя 20 лет
Рок-группа Киану Ривза Dogstar выступила впервые за 20 лет
Рок-группа актёра Киану Ривза Dogstar выступила впервые за 20 лет. Это произошло на фестивале BottleRock, который состоялся в американской Долине Напа.
Выступление рок-группы Киану Ривза Dogstar. Видео © Twitter / Mariecar Mendoza
Коллектив исполнил 12 песен, три из которых были новыми, они войдут в следующий альбом. В ближайшее время состоится тур группы, посвящённый этой пластинке.
Киану Ривз ответил на вопросы журнала Billboard, сообщив, в частности, что все участники положительно отнеслись к предложению воссоединиться и решили записать ещё один мини-альбом.
"Я скучал по совместной игре, по совместному написанию треков и совместным выступлениям. <...> Как только мы вновь объединились, всё чувствовалось так хорошо, реально позитивно и креативно, после чего мы подумали: "Окей, давайте сделаем это", — сказал артист.
Ранее Лайф писал, что фильм "Джон Уик – 4" с Киану Ривзом официально вышел в российский прокат. Ривз-"киллер" продолжит мстить преступному миру за то, что не может уйти на покой.
Twitter / martha wong