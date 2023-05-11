Рок-группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет карьеры

Канадская рок-группа Sum 41 объявила о распаде после 27 лет успешной музыкальной карьеры. Заявление коллектива опубликовано на официальном сайте.

"Мы бесконечно благодарны нашим поклонникам, как старым, так и новым, которые всячески поддерживали нас. Трудно выразить словами любовь и уважение, которые мы испытываем ко всем вам, и мы хотели, чтобы вы услышали это от нас первыми. Sum 41 будет расформирована", — сообщила группа.

Музыканты собираются отыграть все запланированные на этот год концерты, а также выпустить последний альбом — Heaven :x: Hell.

"А пока мы с нетерпением ждём встречи со всеми вами на гастролях и с нетерпением ждём того, что принесёт будущее каждому из нас", — заключает Sum 41.

Фанаты рок-группы по-разному отреагировали на новость о прекращении её карьеры. Нашлись те, кто поддержал решение музыкантов. Но большинство поклонников искренне огорчились.