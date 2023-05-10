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10 мая, 01:40

Трёхдневный траур объявлен в Бразилии в связи со смертью рок-певицы Риты Ли

Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва объявил трёхдневный траур в связи со смертью известной рок-исполнительницы Риты Ли Жонас ди Карвальо. Об этом сообщает его пресс-служба.

В посте, который Лула да Силва оставил в соцсетях, он назвал исполнительницу одним из величайших наиболее гениальных музыкантов страны. По словам президента, Рита Ли "опередила своё время" и по праву заслужила звание "королевы бразильского рока".

Умерла бразильская рок-певица Рита Ли

Умерла бразильская рок-певица Рита Ли

Ранее стало известно о смерти американской оперной певицы Грейс Бамбри, ей было 86 лет. Бамбри обрела популярность в 1961 году, когда стала первой чернокожей участницей Байрёйтского фестиваля в Германии.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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