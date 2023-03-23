Фильм "Джон Уик – 4" с Киану Ривзом официально вышел в российский прокат
В российский прокат официально вышел "Джон Уик – 4" — неонуарный остросюжетный боевик из серии фильмов о бывшем наёмном убийце в исполнении Киану Ривза. В четвёртой части Ривз-"киллер" продолжит мстить преступному миру за то, что не может уйти на покой.
О начале работы над четвёртой лентой кинофраншизы было объявлено в мае 2019 года — сразу после премьеры третьей. Съёмки проходили с июня по октябрь 2021 года. При этом в ближайшем будущем "Джон Уик" должен пополниться пятым фильмом.
Четвёртая картина франшизы уже получила 93-процентный рейтинг "свежести" на агрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes, и это самый впечатляющий результат среди всех фильмов франшизы.
А ранее стало известно, что оскароносный американский режиссёр Квентин Тарантино написал сценарий для фильма, который, скорее всего, станет последним в его карьере. Лента, по данным СМИ, получит название "Кинокритик" (The Movie Critic).
"Джон Уик – 4", режиссёр Чад Стахелски, сценаристы Шэй Хаттен, Майкл Финч / Kinopoisk.ru