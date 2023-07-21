Регион

Уведомления отключены

21 июля, 11:18

Леди Гага перестала отзываться на своё имя на съёмках "Джокера"

Оператор "Джокера" Лоуренс Шер: Леди Гага отказалась от своего имени на съёмках

<p>Леди Гага. Фото © Shutterstock</p>

Леди Гага. Фото © Shutterstock

Американская певица Леди Гага перестала пользоваться своим настоящим именем на время съёмок сиквела к фильму "Джокер". Об этом рассказал оператор ленты Лоуренс Шер в рамках подкаста The Trenches Talk.

В ответ на вопрос о том, какие впечатления у оператора остались от работы вместе со звездой, тот ответил, что "не встречал Леди Гагу на съёмочной площадке". Здесь Шер имеет в виду, что певица не выходила из образа своего персонажа — Харли Квинн. У него осталось впечатление, что Гага не хотела, чтобы её роль в кино как-то пересекалась со сценическим образом.

"Она не отзывалась на имя Гага. А в какой-то момент перестала откликаться на своё настоящее имя Стефани. Кто-то из съёмочной группы потом сказал мне, что она была бы благодарна, если бы мы все называли её во время съёмок просто Ли", поделился впечатлениями оператор, добавив, что певица была очень рада, когда её просьбу выполнили.

Фильм "Джокер: Безумие на двоих" ожидают в мировом прокате в осенний сезон следующего года. Джокера и Харли Квинн сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага.

Умер ювелир из фильма "Узник замка Иф"

Умер ювелир из фильма "Узник замка Иф"

Пока у Леди Гаги стало на одно амплуа больше, российский актёр Дмитрий Назаров, наоборот, лишился одного из своих. Сегодня стало известно, что артист, активно критикующий СВО, должен был сыграть Деда Мороза в фильме "Письмо Деду Морозу" с Натальей Орейро, однако из-за высказываний актёра и негативного эффекта, который они вызывают, команда проекта решила его заменить.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Леди Гага
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров