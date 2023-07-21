Леди Гага перестала отзываться на своё имя на съёмках "Джокера"

Американская певица Леди Гага перестала пользоваться своим настоящим именем на время съёмок сиквела к фильму "Джокер". Об этом рассказал оператор ленты Лоуренс Шер в рамках подкаста The Trenches Talk.

В ответ на вопрос о том, какие впечатления у оператора остались от работы вместе со звездой, тот ответил, что "не встречал Леди Гагу на съёмочной площадке". Здесь Шер имеет в виду, что певица не выходила из образа своего персонажа — Харли Квинн. У него осталось впечатление, что Гага не хотела, чтобы её роль в кино как-то пересекалась со сценическим образом.

"Она не отзывалась на имя Гага. А в какой-то момент перестала откликаться на своё настоящее имя Стефани. Кто-то из съёмочной группы потом сказал мне, что она была бы благодарна, если бы мы все называли её во время съёмок просто Ли", — поделился впечатлениями оператор, добавив, что певица была очень рада, когда её просьбу выполнили.

Фильм "Джокер: Безумие на двоих" ожидают в мировом прокате в осенний сезон следующего года. Джокера и Харли Квинн сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага.