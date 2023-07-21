Сбежавший из России Назаров лишился роли Деда Мороза в новогоднем фильме с Орейро

Уехавший из России актёр Дмитрий Назаров лишился роли в новогоднем фильме с Натальей Орейро. Как пишет "Абзац", артист, активно критикующий СВО, должен был сыграть Деда Мороза в фильме "Письмо Деду Морозу", однако информационный шум из-за его высказываний вынудил команду проекта заняться поисками другого кандидата на роль.