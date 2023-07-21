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21 июля, 09:10

Сбежавший из России Назаров лишился роли Деда Мороза в новогоднем фильме с Орейро

Уехавший из России актёр Дмитрий Назаров лишился роли в фильме с Натальей Орейро

Уехавший из России актёр Дмитрий Назаров лишился роли в новогоднем фильме с Натальей Орейро. Как пишет "Абзац", артист, активно критикующий СВО, должен был сыграть Деда Мороза в фильме "Письмо Деду Морозу", однако информационный шум из-за его высказываний вынудил команду проекта заняться поисками другого кандидата на роль.

Режиссёр картины Кирилл Кузин отказался комментировать изданию актёрский состав, отметив, что это "самая большая тайна". По его словам, проект должен выйти в прокат в 2025 году.

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Напомним, после начала спецоперации на Украине Дмитрий Назаров занял ярую проукраинскую позицию и не стеснялся делать соответствующие заявления. В результате актёр и его жена Ольга Васильева были уволены из МХТ им. Чехова, после чего покинули Россию. А в апреле артист получил штраф за дискредитацию ВС РФ. Лайф на "Карте звёздной миграции" показывал, куда после начала СВО переехала звёздная чета и их коллеги по цеху.

Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Юрий Машков

Матвей Константинов
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