Стало известно, какие артисты могут заменить Назарова и Нагиева в новом сезоне "Кухни"

Актриса Ольга Кузьмина, сыгравшая Настю в популярном сериале "Кухня", намекнула на новый сезон фильма. В нём, в частности, могут сняться артисты Михаил Боярский и Андрей Соколов.

Кузьмина намекнула на новый сезон "Кухни" с Боярским. Видео © Telegram / goodphrase

Так, Кузьмина в своём микроблоге опубликовала короткое видео, в котором показала вагончики Боярского и Соколова. Фолловеры актрисы предположили, что оба артиста, вероятнее всего, заменят покинувших "Кухню" Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева.