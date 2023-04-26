Стало известно, какие артисты могут заменить Назарова и Нагиева в новом сезоне "Кухни"
Боярский заменит Назарова в продолжении сериала "Кухня"
Назаров в сериале "Кухня" сыграл шеф-повара французского ресторана. Обложка © Kinopoisk
Актриса Ольга Кузьмина, сыгравшая Настю в популярном сериале "Кухня", намекнула на новый сезон фильма. В нём, в частности, могут сняться артисты Михаил Боярский и Андрей Соколов.
Кузьмина намекнула на новый сезон "Кухни" с Боярским. Видео © Telegram / goodphrase
Так, Кузьмина в своём микроблоге опубликовала короткое видео, в котором показала вагончики Боярского и Соколова. Фолловеры актрисы предположили, что оба артиста, вероятнее всего, заменят покинувших "Кухню" Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева.
Тем не менее точно неизвестно, появятся ли Боярский с Соколовым в новом сезоне культового проекта. Никаких сроков выхода новой части "Кухни" также пока нет.
Напомним, Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова из-за многочисленных нелестных высказываний о специальной военной операции. Супруги покинули Россию. Где теперь обитает чета артистов, а также другие уехавшие деятели культуры, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.