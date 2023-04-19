Театр в Париже, квартиры в Москве и Каннах: как живёт актёр Назаров, критикующий Россию Оглавление Какие спектакли актёр Назаров даёт в Париже Почему актёр уехал из России Сколько зарабатывал Назаров и какие активы есть у семьи Уехавшие из России сериальный актёр Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева пытаются выслужиться перед властями Франции. Теперь они дают спектакли на французском. Как они живут? 113613 113613 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей, © Shutterstock

Какие спектакли актёр Назаров даёт в Париже

Уволенные в январе из столичного театра МХТ им. Чехова актёр Дмитрий Назаров и Ольга Васильева в тот момент уже жили во Франции. Несмотря на то что оба заявляли, что находились там на отдыхе, у супругов состоялись выступления в Париже в Доме офицеров французской армии.

Там Назаровы декламировали свои стихи, басни и пели песни. Стоимость билетов на полуторачасовое мероприятие стартовала от 60 евро. Концертные афиши были выпущены на французском языке.

Судя по всему, так супруги хотят заручиться поддержкой властей страны: как и многие беглые российские артисты, отправляющиеся в чёс, Назаровы, похоже, находятся во Франции по визам, не дающим им права на работу.

С начала этого года в связи с нашествием россиян, перебравшихся за границу из-за СВО, некоторые страны стали ужесточать миграционное законодательство. Месяц назад с Бали экстрадировали комика Михаила Шаца, приехавшего на остров по туристической визе на такую же "творческую встречу".

Афиши для спектакля Назарова на французском языке. Фото © Vladimir-events.com

В интервью Назаров хвастался, что его гастрольный график составлен до конца 2024 года. Однако Лайф сумел найти лишь гастроли в Израиле, которые прошли с 19 по 27 марта.

Почему актёр уехал из России

Звезда сериала "Кухня" Назаров регулярно декламирует свои антироссийские произведения с самого начала СВО. В "Ютубе" он завёл собственный канал, в котором публикует стихи и песни собственного сочинения. Несмотря на это, его никто не беспокоил: он продолжал играть в спектаклях, сниматься в кино и рекламе, озвучивать фильмы и мультфильмы и вполне комфортно жил в Москве. Но у всего есть терпение: 14 января руководство театра уволило Назарова.

По соглашению с худруком МХТ Константином Хабенским Назаровы написали заявления по собственному желанию во Франции и переслали сканы документов по электронной почте. Судя по всему, супруги решили больше не возвращаться в Россию и обосновались в своей небольшой квартире на Лазурном Берегу в Каннах, которую, по собственным словам, приобрели ещё в 2013 году.

После увольнения в своём ютуб-канале Дмитрий Назаров совсем пошёл вразнос: стихотворения стали ещё более едкими и жёсткими, автор перестал стесняться матерных выражений в адрес своих критиков.

Дмитрий Назаров матерится и поёт. Фото © YouTube.com / Дмитрий Назаров

Артист на полном серьёзе ждёт поражения России и размышляет о том, как вернётся на родину и кому здесь пожмёт руку, а кому нет, — Назаров, похоже, очень обижен на всех.

В начале апреля — после очередной едкой эпиграммы в адрес Российской армии — звезду сериала "Кухня" оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России в целях защиты государственных интересов и её граждан).

Сколько зарабатывал Назаров и какие активы есть у семьи

В России актёр жил вполне зажиточно. Один съёмочный день Назарова стоил 200 тысяч рублей. После сериала "Кухня", а это шесть сезонов и 120 серий, звезда экрана пошла в тираж, Назаров регулярно снимался на телевидении и в кино, в том числе в зарубежных проектах, например во французском шпионском триллере "Мёбиус" режиссёра и сценариста Эрика Рошана. С Назаровым на одной площадке работали такие мировые звёзды кино, как Тим Рот и Жан Дюжарден. С российской стороны также участвовали Владимир Меньшов и бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган.

Актёры Ольга Васильева и Дмитрий Назаров. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Рядом с метро "Красносельская", что в районе площади трёх вокзалов, у семьи Назаровых в собственности трёшка площадью почти 80 квадратных метров. Кроме неё у актёра, судя по данным ЕГРН, в собственности трёхкомнатная квартира в 63 квадрата на севере Москвы, на улице Фестивальной. Глава семейства сначала катался на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200, позже пересел на немца — Audi Q7.

Ольга Васильева долгое время регистрировалась в самом центре Москвы — в Подколокольном переулке в Китай-городе. Под подъездом до недавнего времени можно было часто встретить её паркетник Audi Q5. До этого женщина часто меняла французские автомобили марки Renault.

Автомобиль Ольги Васильевой припаркован около дома в Китай-городе. Фото © Telegram bot

Супруги сумели накопить и на недвижимость во французских Каннах. Лайф обнаружил регистрацию Дмитрия Назарова сразу по двум адресам: 16 Rue Buttura и 57 Rue d’Antibes. Оба находятся в старой, туристической части города недалеко от Средиземного моря. В этих зданиях на первом этаже располагаются различные магазинчики и лавки, а на последующих — отель и апартаменты, сдающиеся в аренду.

Почему актёр Назаров поливает грязью Россию и её граждан? 0 Так он добивается лояльного отношения властей Франции Деньги затмили его рассудок Он хоть и зарабатывал в России, но втайне ненавидел страну Я не знаю, кто это, мне до него нет дела

Авторы Евгений Кузнецов