Актёр Дмитрий Назаров получил штраф в 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал актёра Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

"Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в решении суда.