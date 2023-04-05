ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 09:28
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Актёр Дмитрий Назаров получил штраф в 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал актёра Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

"Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в решении суда.

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Напомним, Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова из-за многочисленных нелестных высказываний о специальной военной операции. Супруги также покинули Россию. Где теперь обитает чета артистов, а также другие уехавшие деятели культуры, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.

Обложка ©

Vk / Дмитрий Назаров

Александра Вишнякова
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