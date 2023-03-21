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Регион
Опубликовано 21 марта 2023, 18:19
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На критиковавшего СВО актёра Назарова составили протокол о дискредитации ВС РФ

В отношении российского актёра театра и кино Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Дело об административном правонарушении поступило в суд 21 марта. Дата рассмотрения протокола ещё не назначена. Что именно стало поводом для составления протокола, пока не известно. Сам Назаров эту информацию не комментировал. К слову, с начала СВО на Украине 65-летний артист регулярно публикует в соцсетях антивоенные стихи и песни.

Критиковавшего СВО Назарова лишили главной роли в фильме с Нагиевым
Критиковавшего СВО Назарова лишили главной роли в фильме с Нагиевым

Ранее стало известно, что Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ имени Чехова после разговора с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Поводом для их увольнения стали многочисленные нелестные высказывания о специальной военной операции и антироссийские настроения. Позже в МХТ имени Чехова отменили спектакль "Лес", в котором играл Назаров.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Демьянова
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