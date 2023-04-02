Как советский фильм Меньшова стал законодателем мод в США
Фильм "Москва слезам не верит" ввёл моду на белые носки на Западе
Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk.ru
После выхода советского фильма "Москва слезам не верит" на Западе началась мода на туфли с носками, как это делала героиня Катерина. В США даже говорили о том, что русские ввели такой тренд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Такое сочетание придумали случайно. Дело в том, что для съёмок нашли обувь 1950-х годов, которая оказалась слишком жёсткой. Чтобы решить эту проблему, художница по костюмам предложила актрисам носить белые носки.
Советский фильм стал невероятно популярен на Западе. К примеру, президент США Рональд Рейган посмотрел его восемь раз, чтобы понять "загадочную русскую душу" перед встречей с Михаилом Горбачёвым.
Популярность и влияние фильма Владимира Меньшова за рубежом доказывает и "Оскар", которого он удостоился. Американцам очень понравилась история героини, которая упорным трудом сделала карьеру и воплотила в жизнь мечты. Причём сам режиссёр изначально посчитал сценарий ленты ерундой. В итоге картина приобрела статус культовой не только на Родине, но и во всём мире.
Ранее Лайф сообщал о том, что Актриса Вера Алентова допустила съёмки продолжения фильма "Москва слезам не верит". Для этого необходимо найти средства и заинтересовать продюсеров.