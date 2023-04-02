Как советский фильм Меньшова стал законодателем мод в США

После выхода советского фильма "Москва слезам не верит" на Западе началась мода на туфли с носками, как это делала героиня Катерина. В США даже говорили о том, что русские ввели такой тренд. Об этом сообщает РИА "Новости".

Такое сочетание придумали случайно. Дело в том, что для съёмок нашли обувь 1950-х годов, которая оказалась слишком жёсткой. Чтобы решить эту проблему, художница по костюмам предложила актрисам носить белые носки.

Советский фильм стал невероятно популярен на Западе. К примеру, президент США Рональд Рейган посмотрел его восемь раз, чтобы понять "загадочную русскую душу" перед встречей с Михаилом Горбачёвым.

Популярность и влияние фильма Владимира Меньшова за рубежом доказывает и "Оскар", которого он удостоился. Американцам очень понравилась история героини, которая упорным трудом сделала карьеру и воплотила в жизнь мечты. Причём сам режиссёр изначально посчитал сценарий ленты ерундой. В итоге картина приобрела статус культовой не только на Родине, но и во всём мире.