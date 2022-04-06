Актриса Вера Алентова допустила съёмки продолжения фильма "Москва слезам не верит"

Всё упирается в вопрос финансов. Если продюсеры будут заинтересованы в работе над проектом, то сиквел увидит свет, уточнила она.

На экраны может выйти продолжение знаменитой советской киноленты "Москва слезам не верит", снятой Владимиром Меньшовым в 1979 году. Такое предположение высказала актриса и вдова режиссёра Вера Алентова, сыгравшая роль Катерины. По её мнению, сиквел вызовет интерес у россиян и на премьеру обязательно пойдут.

"Просто из любопытства. Так же, как смотрели "Иронию судьбы – 2". Это ведь интересно: как это может быть, что они придумают, смогут ли они переплюнуть оригинал. Поэтому всё равно пойдут", — объяснила она в интервью "Киноафише".

Вот только рассчитывать на то, что в продолжении можно будет увидеть прежний звёздный актёрский состав, не приходится, уверена Алентова. Ведь фильм должен быть нацелен на молодую аудиторию, а значит, ставка будет сделана на современных кинокумиров. По словам артистки, всё упирается в финансирование.

"Если продюсерам будет выгодно выпустить вторую часть, это случится", — подытожила она.