Состоялась премьера фильма "Тетрис" с участием Никиты Ефремова

На стриминг-сервисе Apple TV+ вышел голливудский фильм "Тетрис", в котором роль советского программиста Алексея Пажитнова сыграл российский актёр Никита Ефремов.

В картине также принял участие Тэрон Эджертон, известный по фильмам "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо". Он исполнил роль голландского дизайнера Хенка Роджерса, который пытался получить права на "Тетрис".

Никита Ефремов рассказал в беседе с BFM.ru, что картину снимали в период пандемии. Из-за этого съёмочный процесс усложнялся частым тестированием и карантином. Он добавил, что работать над ролью ему помогал сам Пажитнов. Актёр назвал программиста добродушным человеком, который поддерживал его на протяжении всего создания фильма.

Режиссёром фильма стал Джон С. Бейрд, который экранизировал "Грязь" Ирвина Уэлша. А продюсировал картину Мэттью Вон. Сама лента длится около двух часов.