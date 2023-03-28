В Сеть утекла копия фильма "Ампир V" по роману Пелевина, в котором снялся Оксимирон

В Сети появилась копия фильма "Ампир V", снятого по роману известного российского писателя Виктора Пелевина. В одной из главных ролей снялся рэпер Мирон Фёдоров*, известный под псевдонимом Oxxxymiron.

Режиссёр кинокартины Виктор Гинзбург уже прокомментировал инцидент и поспешил заверить, что это не полная, а лишь рабочая версия. По его словам, в пиратской копии нет сцен, которые были добавлены после пресс-показа для журналистов прошлой весной.

"Мне очень обидно, что зритель увидит незаконченное произведение. Очень советую зрителю подождать — так или иначе окончательная версия фильма до него дойдёт", — приводит его слова "Кинопоиск. Индустрия".

Режиссёр подчеркнул, что источник утечки уже ищут. При этом он заверил, что пиратский слив совсем не помешает фестивальной истории картины. Он уточнил, что авторы кинокартины после показа на международных фестивалях надеются на её прокат и в России.

Напомним, фильм Виктора Гинзбурга должен был выйти в кинотеатрах ещё год назад, однако был снят с проката. Как объяснили в Минкульте, к кинокартине появились вопросы по возрастной маркировке, однако у пользователей Сети было другое мнение. Они связали это с участием в проекте рэпера Oxxxymiron.

Ранее Лайф рассказывал о четвёртой части фильма про наёмного убийцу Джона Уика, который вышел в российский прокат. В продолжении остросюжетного боевика главный герой будет мстить преступному миру за то, что не может уйти на покой.