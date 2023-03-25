Папарацци сняли Леди Гагу на съёмках фильма о Джокере

В соцсетях появились фото и видео с актрисой и певицей Леди Гагой в образе Харли Квинн для продолжения "Джокера". Это первый раз, когда папарацци удалось запечатлеть артистку в гриме для готовящегося фильма.

Леди Гага в образе Харли Квинн. Видео © Twitter / allurequinn

На кадрах Гага спускается по лестнице под зонтом в окружении полицейских. Она одета в яркий красный пиджак, юбку и порванные колготки.





Ранее режиссёр сиквела "Джокера" Тодд Филлипс опубликовал кадр со съёмок фильма, на котором Леди Гага предстаёт в образе злодейки Харли Квинн.