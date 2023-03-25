"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 16:11

Папарацци сняли Леди Гагу на съёмках фильма о Джокере

В Сети появились новые фото и видео с Леди Гагой в образе Харли Квинн

<p>Леди Гага в образе Харли Квинн для нового фильма о Джокере. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/gagadaily" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gagadaily</a></p>

Леди Гага в образе Харли Квинн для нового фильма о Джокере. Фото © Twitter / gagadaily

В соцсетях появились фото и видео с актрисой и певицей Леди Гагой в образе Харли Квинн для продолжения "Джокера". Это первый раз, когда папарацци удалось запечатлеть артистку в гриме для готовящегося фильма.

Леди Гага в образе Харли Квинн. Видео © Twitter / allurequinn

На кадрах Гага спускается по лестнице под зонтом в окружении полицейских. Она одета в яркий красный пиджак, юбку и порванные колготки.

  • Леди Гага на съёмках нового фильма о Джокере. Фото © Twitter / HailEternal
    Леди Гага на съёмках нового фильма о Джокере. Фото © Twitter / HailEternal
  • Леди Гага на съёмках нового фильма о Джокере. Фото © Twitter / HailEternal
    Леди Гага на съёмках нового фильма о Джокере. Фото © Twitter / HailEternal

Леди Гага на съёмках нового фильма о Джокере. Фото © Twitter / HailEternal

1 / 2

Ранее режиссёр сиквела "Джокера" Тодд Филлипс опубликовал кадр со съёмок фильма, на котором Леди Гага предстаёт в образе злодейки Харли Квинн.

Американка подала в суд на Леди Гагу из-за невыплаченных $500 тысяч за возвращение собак

Американка подала в суд на Леди Гагу из-за невыплаченных $500 тысяч за возвращение собак

Напомним, что продолжение "Джокера" с Хоакином Фениксом выйдет на экраны в 2024 году. Лента получила подзаголовок Folie à deux ("Безумие для двоих").

Илья Суриков
  • Новости
  • леди Гага
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров