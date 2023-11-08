Звезда "Сватов" и "Моей прекрасной няни" высказалась о возможности продолжения сериалов

Российская актриса Олеся Железняк заявила, что снять продолжение сериалов "Сваты" и "Моя прекрасная няня" невозможно. По её словам, в первом случае даже последний сезон был "многострадальным", а во втором — нельзя собрать тот же актёрский состав.

"Седьмая часть ["Сватов"] уже была многострадальная. Я её даже не смотрела. Я знаю, как она снималась со всеми этими событиями... Мы начали работать над ней после 2014 года. Было решено, что будем снимать в Белоруссии, потому что уже не могли приехать на Украину", — сказала Железняк в беседе с изданием "Абзац".

Актриса отметила, что она попала в проект "Сваты" в 2010 году и тогда для неё это было абсолютным "счастьем и удовольствием". Сейчас же, по её словам, она не общается ни с кем из тех, кто работал над сериалом. Железняк заявила, что продолжить проект "Моя прекрасная няня" также никак не возможно, только если делать какую-то новую историю.

"Невозможно снять продолжение "Прекрасной няни". Нельзя собрать тот же актёрский состав. И я не очень понимаю: а зачем? Невозможно через какое-то время вернуться в то, что было. Лучше делать что-то новое, а не реинкарнировать старое", — отметила артистка.