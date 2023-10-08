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8 октября, 02:39

Актёр из "Сватов" и "Конана" умер в 85 лет

Умер мексиканский актёр Альваро Карканьо, снявшийся в "Сватах" и "Конане"

<p>Актёр Альваро Карканьо. Обложка © ANDI</p>

Актёр Альваро Карканьо. Обложка © ANDI

В Юкатане 5 октября на 86-м году жизни скончался актер, режиссёр и сценарист Альваро де Хесус Карканьо Рикальде (Álvaro Carcaño). Печальное известие сообщила Национальная ассоциация переводчиков (ANDI).

Артист родился в 1938 году в Мексике. В 1970-х начал сниматься в кино. Среди его работ роли в фильмах "Наш собственный дом", "Сваты" с Питером Фальком, "Тилли, тётка великого Франкенштейна", "Голубая игуана", "Кроваво-красный", германо-мексиканский сериал 90-х с Ральфом Мёллером "Конан", "Идущие в огне" с Чаком Норрисом. Как режиссёр работал над сериалами "Однажды у нас вырастут крылья", "Отмеченное время" и другие.

Умер актёр из сериала "Тихий Дон" Сергей Зубенко

Умер актёр из сериала "Тихий Дон" Сергей Зубенко

А ранее Лайф писал, что умер один из самых опытных и востребованных российских режиссёров дубляжа — Вячеслав Максаков. С его помощью были озвучены легендарные фильмы "Догма" и "Кокаин" с Джонни Деппом, "Карты, деньги, два ствола", "Гарри Поттер и узник Азкабана" и многие другие.

Лариса Сафронова
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