Актёр из "Сватов" и "Конана" умер в 85 лет

Артист родился в 1938 году в Мексике. В 1970-х начал сниматься в кино. Среди его работ роли в фильмах "Наш собственный дом", "Сваты" с Питером Фальком, "Тилли, тётка великого Франкенштейна", "Голубая игуана", "Кроваво-красный", германо-мексиканский сериал 90-х с Ральфом Мёллером "Конан", "Идущие в огне" с Чаком Норрисом. Как режиссёр работал над сериалами "Однажды у нас вырастут крылья", "Отмеченное время" и другие.